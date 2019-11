Calcio: DASPO per un tifoso della provincia di Potenza! Intervenuta la Questura

Attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificata secondo il piano di intervento del Questore di Potenza, Isabella Fusiello, attuata nella decorsa settimana dal personale della Polizia di Stato della Questura di Potenza e del dipendente Commissariato di P.S. di Melfi.

DASPO, per anni due, nei confronti di un tifoso del Lauria, per condotte contra legem di turbativa alla manifestazione sportiva tenutasi in occasione della partita “Atletico di Lauri -U.S. Castelluccio”, disputatasi in data 6 Ottobre 2019, presso il campo sportivo di Lauria e valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Lucana.