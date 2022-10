Caldo record su Potenza: per la prima volta nella storia arriva Scipione! Ecco le ultime previsioni aggiornate

Il prossimo mese potrebbe entrare nella storia, con temperature fuori dalla norma.

Si tratterebbe “di un vasto campo anticiclonico letteralmente inchiodato e costretto dunque a stazionare in un’ampia zona per molto tempo, con il principale effetto di tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord“.

Di solito questo si verifica in Estate, ma è tipica anche del mese di Ottobre (di qui il termine Ottobrata) ma in questo 2022 si è verificata una doppia Ottobrata e a quanto pare ora ne arriverà una terza a causa dell’anticiclone africano Scipione.

Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 23 Ottobre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 15°C.

Lunedì 24 Ottobre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)