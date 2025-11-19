Calvello, chiusura dell’ufficio postale: questi gli ultimi aggiornamenti

Il Comune di Calvello aggiorna la cittadinanza sulla chiusura TEMPORANEA dell’Ufficio Postale di Calvello – Progetto POLIS.
“In merito alla comunicazione, protocollata ieri, di Poste Italiane sulla chiusura TEMPORANEA del nostro Ufficio Postale, necessaria per consentire i lavori previsti nell’ambito del Progetto POLIS, si precisa che si tratta di una chiusura legata esclusivamente agli interventi di ammodernamento, non di una soppressione del servizio.
Considerata la delicatezza del periodo – tra pensioni, tredicesime, operazioni natalizie e maggiori esigenze di sportello – abbiamo chiesto formalmente a Poste Italiane di rinviare l’avvio dei lavori a dopo le festività, così da ridurre il più possibile i disagi per la popolazione.
Abbiamo anche chiesto che, qualora il rinvio non fosse possibile, vengano valutate soluzioni alternative per garantire la continuità dei servizi.
Purtroppo, gli altri locali disponibili sul territorio non dispongono dei requisiti di sicurezza necessari, mentre il container sostitutivo viene previsto da Poste Italiane solo nei Comuni in cui i lavori superano i tre mesi.
Continuiamo a interloquire con Poste italiane e con altri Enti; continuiamo a lavorare con determinazione per evitare questo disagio ai cittadini e per garantire che il servizio postale, fondamentale per la nostra comunità, rimanga pienamente accessibile durante i lavori.
Vi aggiorneremo su ogni sviluppo”.
