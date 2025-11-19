Con “Io Amo il Potenza” note e sapori di Solidarietà: una serata di musica, gusto e cuore per la Beneficenza! Ecco come partecipare

L’associazione “Io Amo il Potenza”, da sempre impegnata in iniziative solidali a favore delle case famiglia e delle famiglie in difficoltà economica, organizza una serata speciale denominata “Note e Sapori di Solidarietà”.​

L’appuntamento è fissato per il 5 dicembre 2025 presso Art Restaurant Ricevimenti, in via Verderuolo 13, dove a partire dalla cena sarà possibile vivere emozioni autentiche, gustare sapori tipici e soprattutto condividere gesti concreti di solidarietà.

La serata sarà animata dalla musica dal vivo di Rocco Fiore e Federico Falasca, che accompagneranno i presenti in un viaggio emozionale tra note e sapori.​

Il costo della partecipazione è di 35 euro, che verranno interamente destinati alle azioni benefiche promosse ogni anno da “Io Amo il Potenza”, a supporto di chi ha più bisogno.

I fondi raccolti sosterranno case famiglia e famiglie in condizioni economiche precarie, confermando la vocazione solidale e sociale dell’associazione, già protagonista di numerose iniziative caritative e raccolte fondi sul territorio.​

“Note e Sapori di Solidarietà” è un invito aperto a tutti: ogni nota, ogni sapore, ogni gesto può fare la differenza e rappresenta un’occasione preziosa per dimostrare vicinanza e impegno concreto verso chi vive momenti di difficoltà.

L’associazione, forte dell’esperienza maturata negli anni, ribadisce anche in questa occasione il proprio motto:

“Condividere, aiutare, crescere insieme”, offrendo alla città un evento che unisce la raccolta fondi al piacere di stare insieme.​

Per l’Associazione non ci sono dubbi: la solidarietà ha anche il sapore della musica e della buona tavola.