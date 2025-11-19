Potenza, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: in provincia un evento per dare voce a testimonianze e riflessioni su una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo. I dettagli

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Europa Verde–AVS insieme ad altre associazioni organizzano l’incontro pubblico “Storie di donne e rinascita. Il coraggio di denunciare, il dovere di ascoltare”, che si terrà venerdì 21 Novembre alle ore 17.00 presso la Sala Sandro Pertini, a Latronico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare voce a testimonianze, analisi e riflessioni su una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo, mettendo al centro il tema della rinascita, dell’ascolto e delle responsabilità collettive.

A moderare l’incontro sarà Lucio Libonati, portavoce Europa Verde/AVS Potenza.

Porterà i saluti istituzionali il Sindaco di Latronico Fausto De Maria.

Interverranno:

Valentina Antinolfi, Portavoce Europa Verde/AVS, Donato Lettieri, Portavoce Europa Verde/AVS Basilicata, la Prof.ssa Agnese Belardi, autrice del libro “A Muso Duro”, che offrirà una testimonianza diretta sulle ferite e sui percorsi di riscatto legati alla violenza di genere.

Presenti inoltre Carlo Vita, cardiologo, e Aurora Di Sipio, architetta, con un contributo dal titolo “Riflessioni sul dolore nascosto”, dedicato alle cicatrici fisiche ed emotive che troppo spesso restano invisibili.

L’incontro è pensato come uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza, alle associazioni, alle scuole e a chiunque voglia contribuire a costruire una comunità più consapevole, più attenta e più capace di proteggere chi è in difficoltà.

Europa Verde–AVS ribadisce che la lotta alla violenza sulle donne non può ridursi a un momento simbolico: richiede educazione, prevenzione, servizi adeguati e una rete territoriale forte, affinché ogni donna possa sentirsi davvero tutelata.

L’appuntamento del 21 novembre vuole essere un passo in questa direzione: un invito a non voltarsi mai dall’altra parte.

