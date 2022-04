Campobasso-Potenza Calcio: ecco il risultato della partita!

Ultima giornata di campionato: il Campobasso ospita il Potenza.

Oggi, alle ore 17:30 è andato in scena Campobasso – Potenza.

Il Potenza nel primo tempo è sempre in vantaggio sul Campobasso per 1 a 0.

Prima dell’intervallo la formazione di Cudini era andata a un passo dal pareggio con il tentativo di Di Francesco che ha costretto il portiere ospite Greco a timbrare il cartellino e a rifugiarsi in calcio d’angolo per abbassare la saracinesca.

A inizio ripresa occasione invece per gli uomini di Arleo che sfiorano il raddoppio ancora con Cuppone che manca l’appuntamento con la doppietta, Zamarion questa volta fa buona guardia in mezzo ai pali e gli dice di no.

Al 69′, invece, è Bolsius a sorprendere e a firmare la rete del pareggio.

Di seguito risultato e classifica aggiornata.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)