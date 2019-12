Capodanno d’Italia a Potenza: navette per raggiungere la Piazza. Le scale mobili…

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:

“Si comunica che Trotta bus, in occasione del Capodanno Rai, ha attivato il servizio navetta da e per il centro storico con due autobus in funzione, a riempimento, dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 alle 3.00 del 1° gennaio 2020.

Di seguito i percorsi:

navetta 1: Via Verrastro – Piazzale Regione – P.zza Ligure – Tammone (Scale Mobili)

navetta 2: Piazzale Università – Ospedale – San Rocco – C.so Garibaldi – 18 Agosto – Via Mazzini – Santa Maria – Ospedale – Università

Si ricordano, inoltre, gli orari di apertura delle scale mobili e ascensori:

Impianto Basento CHIUSO

Impianto Prima 07.00 – 02.00 – Ascensori 18 Agosto chiusura ore 19.30

Tammone-Santa Lucia 07.00 – 04.00 compreso ascensori (in caso di necessità e notevole affluenza si chiuderanno al momento per motivi di sicurezza)

Armellini 07.00 – 21.00 compreso ascensori (in caso di necessità e notevole affluenza si chiuderanno al momento per motivi di sicurezza).

L’ultima corsa del servizio di trasporto urbano è alle ore 19.30″.