Caritas di Potenza: ecco il bilancio della terza giornata di prevenzione delle patologie cardiologiche

Si è tenuta oggi a Potenza presso il centro Caritas “A casa di Leo” la terza giornata di prevenzione delle patologie cardiologiche nell’ambito del progetto “Con tutto il mio cuore” frutto di una ormai collaudata e proficua collaborazione tra Caritas Diocesana di Potenza – Muro L – Marsico N e Lions Club Potenza Duomo e la partecipazione dell’Azienda ospedaliera “San Carlo” del capoluogo lucano.

Un attento staff di cardiologi ed infermieri ha visitato gratuitamente 41 persone accompagnate da Caritas.

Afferma il dottor Gianpaolo D’Addeo:

“A differenza delle precedenti giornate di prevenzione è stato erogato un numero di visite inferiore al fine di ottimizzare nel miglior modo possibile le nostre risorse umane e strumentali e garantire prestazioni ambulatoriali afferenti alla diagnostica di primo livello equiparabili a quelle ospedaliere previa una anamnesi per valutare il complessivo stato di salute del paziente.

Fortunatamente non sono stati riscontrati gravi casi.

La prevenzione dei fattori di rischio è fondamentale, uno stile di vita sano riduce eventi di natura cardiovascolare”.

Questo il commento del direttore di Caritas diocesana di Potenza – Muro L – Marsico N, Marina Buoncristiano:

“Le difficoltà economiche di numerose famiglie che non possono rivolgersi ai privati e l’ormai annoso problema delle liste di attesa non devono essere elementi discriminanti per accedere a prestazioni sanitarie di prevenzione che già in passato, nel corso di analoghi appuntamenti, hanno permesso di riscontrare severe patologie e richiedere talvolta il ricovero.

La salute è il bene più prezioso e iniziative del genere sono fondamentali e soddisfano il prioritario senso di prossimità e di assistenza, unitamente all’umanità dei professionisti che questa mattina hanno dedicato il loro tempo e messo a disposizione le loro competenze a servizio del prossimo”.

