Chiello dalla provincia di Potenza a Sanremo con il suo stile unico! L’avete visto?

Questa sera il cantante venosino Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è in gara tra i Big al Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre”.
È sceso sul palco come nono artista in gara.
Ti penso sempre, scritto con Tommaso Ottomano, è una via di mezzo tra una proposta intimista e una più pop.
Resta a metà tra entrambe senza entrare davvero in nessuna delle due.
Vi è piaciuto?
Ecco come votarlo (CODICE 09):
- 894.001 da numero fisso;
- 475.475.1 da numero mobile.
Facciamogli sentire tutto il calore della sua terra!