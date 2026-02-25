ULTIME NEWS

Chiello dalla provincia di Potenza a Sanremo con il suo stile unico! L’avete visto?

25 Febbraio 2026

Questa sera il cantante venosino Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è in gara tra i Big al Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre”.

È sceso sul palco come nono artista in gara.

Ti penso sempre, scritto con Tommaso Ottomano, è una via di mezzo tra una proposta intimista e una più pop.

Resta a metà tra entrambe senza entrare davvero in nessuna delle due.

Vi è piaciuto?

Ecco come votarlo (CODICE 09):

  • 894.001 da numero fisso;
  • 475.475.1 da numero mobile.

Facciamogli sentire tutto il calore della sua terra!