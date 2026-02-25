Intesa Asp – Anci Basilicata: nasce un nuovo organismo per dare risposte ai cittadini

Poco meno di due settimane sono bastate all’Anci di Basilicata per istituire la Conferenza dei Sindaci, così come richiesto dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza nell’incontro dello scorso 7 febbraio.

L’Anci ha quindi rispettato il cronoprogramma dettato da Asp ed ha proceduto all’istituzione della ‘Conferenza dei Sindaci’ nominando alla presidenza, ed all’unanimità il primo cittadino del capoluogo, Vincenzo Telesca.

Approvato anche il regolamento della Conferenza e dettati i criteri per l’ufficio di rappresentanza in cui rientrano il Presidente di Anci o un suo delegato ed un rappresentante per ognuno dei quattro Ambiti distrettuali ed i cui nominativi verranno indicati nella prossima settimana a seguito di incontri del Presidente Anci Gerardo Larocca con tutti i sindaci delle varie aree distrettuali.

Nel regolamento di funzionamento viene indicato il compito precipuo della ‘Conferenza dei Sindaci’ che va nella direzione di una partecipazione attiva rispetto alla programmazione sociosanitaria, con l’obiettivo di dare risposte ai cittadini utenti in materia di salute pubblica e servizi territoriali.

Il Presidente dell’Associazione dei Comuni lucani Larocca, si è detto soddisfatto per la collaborazione che si è instaurata in maniera fattiva con l’Azienda Sanitaria poiché:

“è tempo di guardare alla sanità del futuro coinvolgendo tutti gli stakeholder presenti sul territorio lucano, ed in particolare del potentino, per poter garantire risposte ai cittadini che credono in un sistema sanitario univoco che non fa differenze geografiche e che prenda in carico tutte le esigenze della popolazione”.

La celerità con cui Anci si è mossa su quest’ambito- conclude Larocca-:

“è sintomatica della necessità che i comuni ed i suoi rappresentanti, avevano nel rendersi protagonisti degli ambiti di cura per garantire una sanità territoriale di elevati livelli”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, Giuseppe De Filippis, ha espresso soddisfazione per la costituzione della Conferenza dei Sindaci del potentino.

“È un organismo fondamentale per l’integrazione tra gli Enti, in grado di aumentare la fiducia tra cittadini, medici ed istituzioni mediante tutte quelle azioni utili al potenziamento delle risposte ai bisogni di salute della gente”.

Dopo aver ringraziato il Presidente Larocca, De Filippis ha ribadito che:

“la prima sfida che la conferenza dovrà affrontare con l’ASP sarà quella di co-progettare e co-programmare la medicina di prossimità con la partenza delle case di comunità e degli ospedali di comunità, per assicurare ad ogni cittadino delle quattro aree distrettuali servizi adeguati e competitivi”.