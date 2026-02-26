Potenza Social Cinema: questi studenti raccontano il lavoro nel corto ‘Il Futuro Siamo Noi’

Il percorso cinematografico Potenza Social Cinema – Cinema, Giovani e Agenda 2030, realizzato dall’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Giorgi” di Potenza con la guida artistica e formativa di Noeltan Arts, giunge al suo momento conclusivo: la proiezione pubblica del cortometraggio “Il Futuro Siamo Noi”, ideato, scritto e realizzato dagli studenti dell’istituto.

L’evento finale si terrà sabato 28 febbraio alle ore 10, presso l’Aula Magna del Giorgi.

Il progetto, sviluppato nell’ambito del programma nazionale Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, ha coinvolto circa settanta studenti in un percorso intensivo di educazione all’immagine, alla narrazione e alla produzione audiovisiva.

Un laboratorio di video partecipativo che ha unito creatività, competenze tecniche e riflessione sociale, con un focus dedicato al tema del lavoro in relazione all’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030.

Sotto la guida e supervisione del regista Antonello Faretta, della produttrice Adriana Bruno e della sceneggiatrice Annamaria Sorbo, gli studenti hanno attraversato tutte le fasi della realizzazione cinematografica: dall’ideazione alla scrittura, dalle riprese alla post‑produzione.

Il percorso è stato accompagnato dalle docenti Angela Natrone, Giulia Pietrafesa e Tiziana Cione, insieme a Paola Guglielmi come assistente di produzione e alle riprese e Davide Monticelli per il montaggio.

Il progetto ha visto inoltre la partecipazione attiva dei partner UILBasilicata e Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, che hanno contribuito con due masterclass dedicate al mondo del lavoro, ai diritti e alle pari opportunità, offrendo agli studenti un confronto diretto con figure di riferimento del territorio.

Il cortometraggio “Il Futuro Siamo Noi” rappresenta l’esito creativo di questo percorso: un racconto corale che restituisce lo sguardo dei ragazzi sul presente e sulle sfide che li attendono, tra aspirazioni, incertezze e desiderio di costruire un futuro più consapevole.

Al termine della proiezione sarà consegnato agli studenti l’attestato ufficiale di partecipazione al progetto.

L’evento è aperto alla comunità scolastica, alle famiglie e ai partner istituzionali che hanno sostenuto il percorso.