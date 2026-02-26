Salute in Rosa a Potenza con esperti su prevenzione e cura. L’appuntamento

Il Soroptimist Club di Potenza promuove il secondo appuntamento del ciclo “Salute in Rosa – Dalla prevenzione alla cura: consapevolezza e strategie”, iniziativa dedicata alla salute femminile realizzata nell’ambito del progetto nazionale “CurarSI” del Soroptimist International d’Italia.

Dopo il primo incontro, il percorso prosegue il 2 marzo 2026 alle ore 16:00 presso il Polo bibliotecario di Potenza con un nuovo momento di informazione, confronto e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, della cura consapevole e dell’attenzione ai bisogni specifici della salute delle donne.

Protagoniste dell’incontro saranno alcune socie del Soroptimist Club di Potenza che, nello spirito di servizio e di impegno civile che contraddistingue il Club, metteranno a disposizione della comunità le proprie competenze professionali per offrire strumenti concreti di conoscenza e orientamento su temi fondamentali e di grande attualità.

La biologa nutrizionista Maria Carmela Padula affronterà il tema della “Nutrizione di genere”, approfondendo il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nel benessere femminile nelle diverse fasi della vita.

La ginecologa Emilia Straziuso parlerà de “La prevenzione in ginecologia”, evidenziando l’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce. La gastroenterologa Annabianca Amoruso interverrà su “Gastroenterologia di genere”, offrendo una lettura delle principali patologie digestive alla luce delle differenze biologiche e ormonali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle nuove sfide sanitarie: la microbiologa Teresa Lopizzo illustrerà il tema “Antibiotico-resistenza: una sfida invisibile. Prevenzione, consapevolezza e salute al femminile”, mentre l’ematologa Angela Matturro approfondirà “Anemia sideropenica: un’anemia di genere”, condizione molto diffusa tra le donne ma spesso sottovalutata.

Completerà il quadro la psicologa clinica e psicoterapeuta Mariagrazia Tammone con l’intervento “Medicina di genere e salute mentale”, dedicato al benessere psicologico e alle specificità femminili.

Attraverso questo approccio multidisciplinare, l’incontro intende sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e di uno stile di vita consapevole, offrendo indicazioni autorevoli per orientarsi in modo corretto tra informazioni, cure e scelte di salute.

L’iniziativa si svolgerà presso il Polo bibliotecario di Potenza ed è aperta a tutta la cittadinanza. I lavori saranno introdotti dalla Presidente del Soroptimist Club di Potenza, Carmen Santoro, con i saluti istituzionali di Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza e saranno moderati dalla giornalista Rossella Libutti.

Con questo secondo appuntamento di “Salute in Rosa”, il Soroptimist Club di Potenza rinnova il proprio impegno a favore della salute, della consapevolezza e dell’empowerment femminile, invitando la comunità a partecipare a un momento di dialogo, condivisione e crescita comune, perché conoscere, prevenire e prendersi cura di sé rappresenta il primo passo verso una vita più sana e consapevole.