Potenza, L’Adoc avvia lo sportello dedicato alle famiglie che stanno attraversando una crisi finanziaria. I dettagli

L’Adoc Basilicata ha attivato lo sportello “SALVA DEBITI”, un servizio dedicato alle persone e alle famiglie che stanno attraversando situazioni di crisi finanziaria e di sovraindebitamento.

L’iniziativa, nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno reale e strutturato a chi si trova in condizioni di fragilità economica, spesso aggravate dall’aumento del costo della vita, dalla perdita del lavoro o da eventi imprevisti che incidono pesantemente sull’equilibrio familiare.

Con lo sportello “SALVA DEBITI” l’ADOC Basilicata offrirà:

– un servizio di primo ascolto gratuito, finalizzato ad accogliere, orientare e analizzare la situazione debitoria del cittadino;

– assistenza in materia di sovraindebitamento, con supporto informativo e accompagnamento nelle procedure previste dalla normativa

vigente, per consentire alle persone di rientrare in un percorso di legalità e sostenibilità economica.

Con “SALVA DEBITI” l’ADOC conferma il proprio impegno concreto a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, riaffermando il principio che il sovraindebitamento non deve diventare una condanna sociale, ma può e deve essere affrontato attraverso strumenti legali, assistenza qualificata e accompagnamento responsabile.

Lo sportello è, per ora, attivo il giovedì di ogni settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il centro sociale di Malvaccaro previa richiesta di appuntamento allo 097146393.