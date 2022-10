Caro carburanti, nuova impennata dei prezzi di benzina e diesel. Ecco tutti i dati

Altro balzo dei carburanti che tornano a fare registrare un incremento costante dopo settimane di stabilizzazione dei prezzi.

Il costo di benzina e diesel sale.

Ad aumentare in modalità self service è soprattutto il gasolio che vola in media in tutta Italia sopra l’1,8 euro al litro, mentre la verde è arrivata a sfiorare quota 1,7.

Il motivo per il quale il diesel continua a costare più della benzina, in controtendenza rispetto a quanto siamo soliti vedere sui tabelloni dei distributori può essere spiegato con il fatto che, mentre la verde viene utilizzata principalmente come carburante per le auto private, il gasolio serve ad alimentare i tir e i cargo necessari per il trasporto dei beni e i mezzi pubblici, ma anche le fabbriche di molti settori industriali.

Secondo Codacons, i rincari rappresentato un danno non solo degli automobilisti: l’associazione dei consumatori ricorda infatti come l’85% delle merci distribuite in Italia viaggi su gomma, con un effetto domino sul prezzo dei prodotti alimentari e non.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8:00 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,689 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,696, pompe bianche 1,672),

diesel a 1,835 euro/litro (+3, compagnie 1,842, pompe bianche 1,818).

Benzina servito a 1,831 euro/litro (+2, compagnie 1,879, pompe bianche 1,733),

diesel a 1,972 euro/litro (+4, compagnie 2,020, pompe bianche 1,876).

Gpl servito a 0,787 euro/litro (invariato, compagnie 0,794, pompe bianche 0,779),

metano servito a 2,997 euro/kg (-13, compagnie 3,154, pompe bianche 2,869),

Gnl 2,967 euro/kg (-19, compagnie 3,062 euro/kg, pompe bianche 2,901 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade:

benzina self service 1,783 euro/litro (servito 2,048),

gasolio self service 1,917 euro/litro (servito 2,176),

Gpl 0.890 euro/litro,

metano 3,610 euro/kg,

Gnl 3,124 euro/kg.

