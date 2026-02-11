San Severino Lucano: “Crescere Insieme” forma genitori per famiglie migliori

Nella mattinata del 10 Febbraio, presso il Centro Visite di S. Severino Lucano, è stato presentato il progetto: “Crescere Insieme” di Medihospes.

Per prima a parlare la Dott.ssa Annalisa Graziadio, Psicologa dell’equipe multidisciplinare per Medihospes, ha spiegato quanto la figura del genitore incida sui figli soprattutto da piccoli, perché “assorbono” sia la positività che la negatività dei genitori.

Ad esempio quando due persone si lasciano, è importante non colpevolizzare l’altro se si parla con i figli.

Nel momento in cui si è adirati, non bisogna scaricare la propria rabbia verso i più piccoli, bisogna calmarsi e continuare ad educare correttamente, facendo comprendere giusto e sbagliato.

Nel percorso di 12 mesi “ Crescere Insieme” si vuole sviluppare in ogni genitore la giusta conoscenza, con diverse date ed attività, sia per le famiglie con background migratorio che affrontano spesso difficoltà legate all’inserimento sociale, alle barriere linguistiche e culturali, alla precarietà abitativa e lavorativa, nonché alla scarsa conoscenza dei servizi educativi e socio-sanitari del territorio, e sia per i nuclei familiari, dei paesi che li ospitano.

Una corretta informazione in ambito di gestione familiare, è importante per tutti, poiché pur presentando problemi all’interno di ogni casa, non si agisce spesso perché convinti di educare in modo corretto.

E’ anche giusto pensare che il coinvolgimento dei residenti, in questo percorso educativo, favorirebbe l’integrazione in maniera più naturale e spontanea. Gli esperti che lavoreranno con Medihospes in questo percorso, parteciperanno attivamente alle attività.

Tra questi il CIF, Centro Italiano Femminile, che da più di ottanta anni, informa su tematiche rilevanti per l’opinione pubblica ed in particolare, cambiamenti e miglioramenti per la vita della donna e delle famiglie,sarà rappresentato dalla Dott.ssa Ada Nubile Presidente CIF di Latronico, Psicologa, Psicoterapeuta e Sessuologa.

Il suo apporto, si incentrerà sugli “stili genitoriali”, ovvero la metodologia utilizzata quotidianamente da madri e padri per educare i propri figli. Gli incontri verranno sviluppati con interventi monotematici psicoeducativi di circle-time, cioè disponendosi in cerchio, ed affrontando tematiche quali la relazione di attaccamento, l’empatia come ascolto e linguaggio attivo nella relazione genitore-figlio.

Ricordiamo che se ai giorni nostri, il bullismo, la violenza sono sempre più frequenti, è sicuramente una conseguenza di un percorso educativo, troppo permissivo che dopo l’infanzia, in età adulta si rivela un vero e proprio disagio sociale che induce a fare vittime con numeri, sempre più in crescita.

In questa squadra di specialisti, presente anche la Dott.ssa Maddalena Di Noia, Ginecologa, che nel campo dell’informazione medica in ambito ginecologico, darà informazioni preziose. Sarà suo compito, far comprendere ai partecipanti la consapevolezza di “voler essere genitori” e la responsabilità che ciò implica.

Infine, farà parte del team, Emidio Lamboglia, Sociologo e Responsabile del Centro di Ippo – ono – Terapia di Chiaromonte, costituito da Cavalli ed Asini. Lamboglia insegnerà come gestire questi animali che per estranei rappresentano possibili pericoli. E’ necessario quindi conoscere “il pericolo” per proteggere da questo, compito di ogni genitore responsabile.

La Ippo – Ono – Terapia, aiuterà soprattutto a far emergere traumi ed a combattere l’ansia che compromette spesso i rapporti con i figli. Un genitore traumatizzato, involontariamente, spesso proietta la sua ansia sui figli e questo ne compromette il benessere psico – fisico.

Come affermato da Lamboglia, gli animali con il loro comportamento, daranno tutto l’amore che possono offrire ad ogni uomo, una volta creata la giusta empatia, senza discriminazioni razziali. Per il Centro SAI di San Severino Lucano, le esperienze con i cavalli, ci saranno per quattro mesi con cadenza settimanale.

Ovviamente accompagneranno gli ospiti dei Centri, le rispettive èquipes che li seguono normalmente. Medihospes, propone questo percorso innovativo e molto importante per il sostegno dei propri Centri SAI ed oltre a San Severino Lucano, “Crescere Insieme” sarà valido supporto per il dialogo interculturale e la comprensione dei modelli educativi anche per i Comuni di Senise, Fardella e Latronico.

Solo così è possibile ridurre l’isolamento sociale dei migranti, facilitando l’accesso ai servizi educativi, scolastici e socio-sanitari.