Comune di Potenza: discusso il Piano di Assunzioni per il triennio 2025-2027. I dettagli

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del Segretario Regionale aggiunto UIL FPL, Verrastro Giuseppe:

“La UIL FPL ha partecipato all’incontro con la Delegazione Trattante del Comune di Potenza per discutere il piano di assunzioni per il triennio 2025-2027.

Durante la riunione è stato analizzato il fabbisogno di personale e si è fatto il punto sulle assunzioni già previste per il 2024.

In particolare, è stato confermato che per il 2025 sono programmate 14 nuove assunzioni, incluse quelle per la Polizia Locale, mentre sono state ribadite le assunzioni già stabilite in precedenza.

La UIL FPL ha proposto la convocazione di un tavolo ad hoc per affrontare il tema della stabilizzazione del personale precario, garantendo un impiego stabile a chi ha maturato i requisiti necessari, sia tra il personale PON che tra quello a tempo determinato.

L’obiettivo è assicurare che le stabilizzazioni vengano attuate progressivamente, man mano che i requisiti vengono maturati.

È stata inoltre confermata la proroga di 12 mesi per il personale a tempo determinato, comprese 10 unità della Polizia Locale, con un finanziamento autonomo attraverso i fondi del Codice della Strada (art. 208 C.d.S.).

Un altro tema centrale dell’incontro ha riguardato la programmazione delle progressioni economiche.

La UIL FPL auspica l’attuazione di progressioni economiche orizzontali (PEO) e ulteriori avanzamenti tra le aree, garantendo equità e il riconoscimento dell’esperienza maturata dai dipendenti.

Si valuterà anche la possibilità di ulteriori progressioni in deroga per il 2025.

A questo proposito, è stato annunciato che ad aprile 2025 sarà pubblicato un bando per le progressioni orizzontali, con arretrati retroattivi dal 1° gennaio 2024, per un totale di 81 unità.

Successivamente, si procederà alla pianificazione per il 2025.

Inoltre, da giugno, la UIL FPL avvierà corsi di formazione regionali, che si aggiungeranno a quelli nazionali già attivi per gli iscritti.

La UIL FPL ha richiesto un confronto sugli incentivi da riconoscere alla Segretaria Comunale, un tema che sarà affrontato nei prossimi giorni.

L’organizzazione ha sottolineato l’importanza di criteri chiari e di una distribuzione equa delle risorse disponibili, per valorizzare l’impegno e la professionalità del personale.

Inoltre, la UIL FPL ha sollecitato il migliore utilizzo delle risorse disponibili, tra cui i 100.000 euro che saranno incrementati nel fondo 2025, affinché vengano impiegati in modo equo per remunerare tutto il personale.

Nel corso dell’incontro, la UIL FPL ha avanzato ulteriori richieste.

È stato chiesto un chiarimento sulla mancata erogazione delle specifiche responsabilità e delle indennità di funzione alla Polizia Locale, con la richiesta di recuperare l’annualità 2024 e integrare gli importi non impiegati nel 2025, per evitare disparità di trattamento.

È stata segnalata la necessità di riconoscere le specifiche responsabilità al personale finora escluso, evitando disuguaglianze tra uffici e garantendo equità economica.

È stata inoltre richiesta l’adozione di un regolamento per la mobilità nella Polizia Locale prima dei concorsi per amministrativi e tecnici, per valorizzare il personale già in servizio e dare opportunità a chi, per giustificati motivi, aspira a un ruolo amministrativo o tecnico. Infine, è stata sollecitata una regolamentazione aggiornata per i concorsi interni dell’ente e per la Polizia Locale.

La UIL FPL continuerà a monitorare l’utilizzo delle risorse e il rispetto degli accordi, garantendo un confronto costante con l’amministrazione comunale.

L’obiettivo è migliorare le condizioni lavorative, tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere lo sviluppo professionale del personale”.