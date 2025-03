Congresso del Partito Socialista Italiano: la Basilicata nel Consiglio nazionale. I dettagli

“Un congresso straordinario, come non si vedeva da tempo, in termini di partecipazione, quello del Partito Socialista italiano, che si è tenuto nella città di Napoli dal 21 al 23 Marzo scorso, che ha visto la rielezione per acclamazione di Enzo Maraio, riconfermato appunto come segretario nazionale del Psi“.

Così il leader dei socialisti italiani, che ha poi sottolineato:

“Il “primum vivere” antica lezione di Bettino Craxi, è ormai acquisito.

Il congresso straordinario tenutosi nella città partenopea ha attestato, ma soprattutto ha dato prova, che il Psi c’è, che il socialismo italiano non è in letargo.

La manifestazione politica ha dimostrato, infatti, che i socialisti sono tornati protagonisti nel centrosinistra italiano, e che possono fare la differenza sia oggi che domani.

Le presenze, al tavolo dei lavori, da parte di tutti i leader del centro-sinistra, hanno confermato che il Partito Socialista Italiano ha le carte in regola per proporre una politica seria, dinamica, fatta non solo di temi, ma anche di proposte concrete sulla scuola, sulla sanità, sulla ricerca, sulla sicurezza, sui giovani e sulle famiglie.

Ad arricchire lo scenario di Napoli, sono stati poi alcuni risultati portati a casa da vari delegati lucani del Psi, come quello del Consigliere della Regione Basilicata Antonio Bochicchio e dell’Assessore del Comune di Ruoti Leonardo Sabia, entrambi eletti come membri del Consiglio nazionale del Psi.

Un risultato decisamente importante questo, con l’auspicio che anche la Basilicata possa finalmente svolgere un ruolo politico da protagonista”.