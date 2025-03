Potenza, un incontro con i sindacati delle aree industriali per fare il punto della situazione

Domani mattina, presso ScambioLogico a Potenza (Piazzale Istria, 1), si terrà il Consiglio Territoriale della UILM Basilicata, che coinvolgerà tutti i dirigenti sindacali delle aree industriali di Potenza, Tito e delle aree estrattive della nostra regione.

UILM spiega:

“L’incontro sarà un’importante occasione per fare il punto sulla situazione industriale sia a livello nazionale che regionale, anche in vista dello sciopero di Venerdì 28 Marzo, che si terrà in Piazza Matteotti a partire dalle ore 10:00.

Questo sciopero, di ulteriori 8 ore, porta il totale della mobilitazione a 24 ore, con l’obiettivo di sbloccare la trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale Federmeccanica-Unionmeccanica, interrotta dopo mesi di confronto.

Si discuteranno inoltre gli esiti dell’incontro del Tavolo della Trasparenza che si terrà oggi pomeriggio presso la Regione Basilicata con ENI, per fare il punto sulla situazione delle estrazioni petrolifere e sugli investimenti previsti.

Sarà anche l’occasione per valorizzare i successi ottenuti dalla UILM, che ha registrato importanti vittorie nelle elezioni RSU RLS in realtà come MA Melfi ,Rekeep, Dietsmann e molte altre, confermandosi punto di riferimento per i lavoratori.

Nel rinnovo del 2025, la UILM si attesta intorno al 52% dei consensi.

Guardiamo con determinazione anche alle prossime sfide elettorali, tra cui quelle in Smartpaper, CMD e CLN”.