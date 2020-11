Coronavirus: a Latronico altri 4 positivi. Sindaco in isolamento

Aumentano i positivi al Coronavirus nella nostra regione.

Non migliora la situazione a Latronico (PZ) dove il Sindaco, Fausto De Maria, dichiara:

“Si sono aggiunte altre quattro positività che facevano parte dei 50 tamponi eseguiti Lunedì scorso, e che finalmente dopo 5 giorni sono arrivati i risultati.

E si ricomincia con i tracciamenti dei contatti di questi ultimi positivi.

E’ stata fatta l’ordinanza per mettere in quarantena chi frequentava assiduamente uno dei nostri bar e chi ha avuto contatto stretto con le persone che sono risultate positive ultimamente.

Ed anch’io per questo motivo mi sono messo in quarantena, isolandomi in una parte della casa, in attesa del tampone.

Questo non significa che chi ha avuto contatto con me negli ultimi giorni dovrà fare la stessa cosa, ma dovrà farlo soltanto nel caso che io risultassi positivo.

Questa è la prassi, per tutti è così!

Ci vuole tanta pazienza, bisogna soltanto essere consapevoli che abbiamo scelto di conviverci con questo maledetto virus, altrimenti l’alternativa sarebbe chiuderci dentro casa.

Bisogna essere responsabili, che vuol dire rispettare le regole, farsi fare il tampone quando necessario, e accettare la quarantena.

A chi è stato obbligato a mettersi in quarantena, chiudendo una serranda, rinunciando al proprio lavoro in questi giorni, va tutta la nostra comprensione!

Ma il pensiero più grande va in questo momento a chi è stato ricoverato, e tutti questi nostri sacrifici servono proprio ad evitare che tutto ciò possa accadere anche per altri!

Ci salveremo tutti, se sapremo remare insieme!

In questo momento non pensiamo al chiacchiericcio, ma rendiamoci utili per aiutare gli altri!

Chi risulta positivo non ha colpe, e nel momento che avvisa della sua positività lo sta solo facendo per salvaguardare la salute di tutta la comunità e delle famiglie di ognuno di noi, affinché poi uno possa richiedere il tampone!

Questo significa convivere con il virus, e questo dobbiamo accettare!

Dobbiamo recuperare lo spirito e la forza che avevamo nel Marzo scorso!

Diamoci forza!

E diamo forza a chi più di noi in questo momento ne ha bisogno!

La sfida è dura, ma la nostra comunità potrà farcela!

FORZA LATRONICO!”.

