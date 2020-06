Coronavirus, a Potenza continuano i test sierologici: ecco la prossima data

Continuano, nel capoluogo lucano, i test sierologici per limitare la diffusione del Covid-19.

Come fa sapere Michele Quagliano, Presidente Croce Rossa Italiana Comitato Potenza:

“La prossima data sulla Città sarà Domenica 14 Giugno, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, presso la palestra di via Roma.

Se fai parte del campione selezionato dall’Istat afferente al Comitato di Potenza (Comuni interessati: Potenza, Anzi, Bella, Brienza, Campomaggiore, Castelgrande, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, Tito) non perdere l’occasione di apportare il tuo contributo alla ricerca!

Per saperlo puoi contattarci al 0971-411510 o al 0971-1746090 (tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30) o puoi passare a trovarci all’information point, Sabato 13 (dalle 15:00 alle 18:00) presso la palestra di Via Roma! (piano superiore – ingresso Via Zara).

I nostri volontari saranno lieti di rispondere ad ogni tuo quesito o perplessità!

Ti aspettiamo!”.

