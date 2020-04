Coronavirus: a Potenza e provincia sorveglianza dei soggetti sospetti e positivi e mappatura delle RSA e delle case di riposo! I dati

Continua l’attività dell’ASP di Basilicata di mappatura delle RSA e delle case di riposo della Provincia di Potenza e, in generale, delle Unità Speciali Covid-19 (USCO).

Nella giornata odierna è stato completato lo screening nella RSA di Maratea.

Ha affermato il direttore del Distretto della Salute di Lauria, il dottor Vincenzo La Regina:

“In questo momento le due attività principali delle USCO sono la sorveglianza attiva al domicilio dei soggetti sospetti e dei soggetti positivi mediante l’intervento del medico e degli infermieri delle USCO, e la tamponatura degli ospiti delle RSA e delle case di cura.

Stiamo monitorando nel nostro Distretto 3 soggetti positivi, precisando che il primo paziente risultato in positivo al Covid-19 in Basilicata, l’uomo di Trecchina, è guarito, attraverso un programma definito in stretta sinergia con i medici di Medicina Generale che comprende anche la terapia a domicilio con i farmaci previsti dal protocollo della task force regionale.

Per quanto riguarda invece l’attività di screening dei soggetti a rischio, azione caratteristica della Regione Basilicata, oggi completiamo la mappatura della RSA di Maratea e, dalla prossima settimana, inizieremo il monitoraggio nelle case di riposo e nelle case alloggio.

Un’attività fondamentale, in questo momento, che l’ASP sta portando avanti su tutto il territorio ponendo massima attenzione verso le fasce più deboli e anche più a rischio.

Quello contro cui stiamo combattendo è un virus particolare, complesso, che conosciamo poco.

Ecco perché è fondamentale porre la massima attenzione verso le persone fragili, monitorarle, effettuare i tamponi per garantire la massima sicurezza di tutti i pazienti delle strutture e degli operatori sanitari”.

Ad oggi tra RSA, case di riposo, centri di Riabilitazione e reparti di Lungodegenze è stata completata la mappatura di oltre 20 strutture. Sta proseguendo inoltre l’attività di screening del personale del DEU 118 (oltre 550 unità sul territorio regionale).

Questi i dati dell’attività territoriale delle USCO (comprensivi del numero di tamponi effettuati):

Distretto di Potenza: n. 402 triage telefonico/presa in carico di pazienti; n. 88 consulenze specialistiche; n. 14 interventi domiciliari; n. 1235 tamponi;



Distretto di Lauria: n. 116 triage telefonico/presa in carico di pazienti; n. 5 interventi domiciliari; n. 155 tamponi;



Distretto di Villa d’Agri: n. 91 triage telefonico/presa in carico di pazienti (circa 50 consulenze a Medici di Medicina Generale); n. 4 interventi domiciliari; n. 191 tamponi;



Distretto di Senise: n. 78 triage telefonico/presa in carico di pazienti; n. 2 interventi domiciliari; n. 158 tamponi;



Distretto di Venosa: n. 13 triage telefonico/presa in carico di pazienti; n. 188 tamponi;



Distretto di Melfi: n. 190 triage telefonico/presa in carico di pazienti; n. 2 interventi domiciliari; n. 99 tamponi;



Pool c/o POD Chiaromonte (squadra tamponi con funzioni di supporto alle sei USCO): n. 342 tamponi.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)