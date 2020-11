Coronavirus Basilicata, Bardi valuta la chiusura delle scuole medie ed elementari. Ecco il messaggio

Possibile chiusura delle scuole medie ed elementari in Basilicata.

Come evidenziato da Bardi in una parte del suo discorso:

“Dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili, solo così riusciamo a combattere la malattia e a salvaguardare le nostre attività economiche.

Ed è per questo che ho già deciso di aprire alla didattica a distanza per le scuole superiori e stiamo valutando in queste ore con il governo di estendere questa misura anche alle scuole medie ed elementari visto il propagarsi del virus nei nuclei familiari.

Purtroppo il virus circola anche nelle aule scolastiche e da queste nelle nostre case”.

