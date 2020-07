Coronavirus Basilicata, effettuati 156 tamponi: ecco tutti i dati ufficiali

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 30 Giugno, sono stati effettuati 156 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

In giornata risulta guarita, in seguito a doppio tampone negativo, la persona ancora ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ma non per Covid.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 2, ieri erano 3.

Sono 371, in totale, le persone guarite.

Ai 2 positivi vanno aggiunti nel complesso:

27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda);

371 guariti;

1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm;

2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare;

1 paziente residente a Torino in isolamento domiciliare in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 39.787 tamponi, di cui 39.367 risultati negativi.

I lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Seguiranno aggiornamenti.

