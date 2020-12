Coronavirus Basilicata: scende ancora l’indice di contagio ma ci avviciniamo alla zona rossa! I dati

Fanno sapere il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità che l’indice Rt è in ulteriore calo in Basilicata.

Ricordiamo, Venerdì scorso la Basilicata è rientrata ufficialmente nella zona gialla.

Nel frattempo nella settimana che va dal 7 al 13 Dicembre la situazione è ulteriormente migliorata mostrando un indice di contagiosità fra i più bassi d’Italia.

L’RT si attesta a 0.61 per la Basilicata, a livello nazionale invece è in risalita, seppur lieve, con 0.86.

Anche se siamo a 0.61 con il rischio di trasmissibilità del virus questo, ovviamente, non risparmierà la Basilicata dal diventare zona rossa nelle imminenti festività così come è previsto per tutta l’Italia.a

