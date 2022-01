Coronavirus Basilicata, ultimissimo aggiornamento: 141 nuovi positivi di cui 14 a Potenza! Ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 17 GENNAIO 2022

Report dati tamponi processati in data 16 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 557.295

Tamponi molecolari totali negativi n. 505.362

Persone testate n. 277.943

Test antigenici totali 43.459

Tamponi molecolari di giornata n. 618

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 145

Tamponi molecolari negativi n. 473

RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 21

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 10

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 276

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 5

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 5

Accettura

Matera

Pomarico

Senise

Venosa

POSITIVI TOTALI N. 145

Positivi residenti 141

Positivi residenti provincia di Potenza 31

Positivi residenti provincia di Matera 110

1 Aliano

4 Avigliano

1 Cancellara

8 Ferrandina

2 Filiano

1 Grassano

1 Grottole

2 Irsina

1 Lauria

3 Lavello

1 Marsico Nuovo

19 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

5 Montalbano Jonico

13 Montescaglioso

9 Nova Siri

1 Pietragalla

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

14 Policoro

12 Pomarico

14 Potenza

4 Rotondella

2 Salandra

2 San Giorgio Lucano

7 Scanzano Jonico

1 Tito (domiciliato a Tolve)

1 Tricarico

5 Tursi

1 Venosa

1 Viggianello

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

1 Campania (domiciliato a Potenza)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Tursi)

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 276

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 254

3 Acerenza

9 Anzi

3 Atella

2 Barile

2 Bernalda

3 Brienza

4 Brindisi di Montagna

1 Calvello

1 Castelgrande (domiciliato a Pescopagano)

1 Corleto Perticara

5 Ferrandina

5 Forenza [(domiciliati in Emilia Romagna (1) e Veneto (1)]

1 Grottole

2 Guardia Perticara

3 Irsina

10 Lagonegro

4 Latronico

1 Laurenzana

4 Lauria

1 Maratea

61 Matera

21 Melfi

1 Moliterno

9 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

3 Pescopagano

1 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

9 Policoro

17 Potenza (n. 1 domiciliato a Marsico Nuovo)

2 Rapolla

2 Rapone

13 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

4 Rivello

1 Rotondella

1 Ruvo del Monte

2 Salandra

7 San Fele

1 San Martino d’Agri

1 Sant’Arcangelo (domiciliato in Emilia Romagna)

1 Sarconi

4 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

4 Senise

1 Stigliano

3 Tito

1 Trecchina

1 Tricarico

2 Tursi

6 Vaglio Basilicata

3 Venosa (n. 2 domiciliati in Lombardia)

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 16

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Campania (domiciliato a Sant’Arcangelo)

3 Emilia Romagna (domiciliati a Sant’Arcangelo, Potenza e Stigliano)

4 Lazio (domiciliati a Latronico, Matera, Rotondella, San Fele)

3 Piemonte (domiciliati a Rionero in Vulture, Rotondella, Stigliano)

1 Puglia (domiciliato a Montalbano Jonico)

1 Spagna (domiciliato a Irsina)

2 Toscana (domiciliati a Grassano e Gorgoglione)

Guariti residenti in altra Regione n. 6

1 Lazio

1 Piemonte

1 Puglia

1 Sicilia

2 Spagna

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 13.740

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 13.650

DECEDUTI RESIDENTI N. 635

GUARITI RESIDENTI N. 33.055a

a

