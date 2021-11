Coronavirus, Draghi: “Siamo nella situazione migliore in Europa. Per i vaccinati spero sia un Natale normale”. Ecco le sue parole

Afferma il Presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando in conferenza stampa il decreto contenente le nuove misure per contenere la risalita dei contagi di Covid-19, approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri:

“La situazione è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole.

Ma la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi.

Per questo abbiamo deciso di anticipare la terza dose a cinque mesi.

Questi provvedimenti dicono che vogliamo prevenire per preservare, per conservare, vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi e per riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati, che gli italiani si sono conquistati nel corso di quest’anno.

Vogliamo continuare ad essere aperti, ad avere i ragazzi a scuola.

Spero che questo sia un Natale normale.

Per i vaccinati spero sia un Natale normale.

Un Natale normale è quello che vogliamo riconquistare per tutti”.

