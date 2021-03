Coronavirus: i titolari di queste attività non pagheranno il Canone Rai! La decisione del Consiglio dei Ministri

In una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe, dichiara:

“Approvata nel Consiglio dei Ministri di ieri la proposta della Lega di esentare dal pagamento del canone Rai, per il 2021, bar, ristoranti, alberghi e pubblici esercizi.

L’eventuale versamento eseguito antecedentemente all’entrata in vigore del decreto Sostegni comporterà il riconoscimento di un credito di imposta pari all’importo versato.

Il contenimento della crisi anche economica dovuta alla pandemia da Covid deve passare attraverso misure tangibili per quelle attività che, altrimenti, sarebbero chiamate a pagare per un servizio di cui non hanno potuto beneficiare, vista la chiusura o la riduzione degli orari di apertura degli esercizi.

La Lega aveva già proposto in passato questa norma, che era stata bocciata.

Con il cambio di Governo siamo tornati sull’argomento, segnando un punto a favore delle imprese e delle associazioni di categoria che operano sul territorio”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)