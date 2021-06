Coronavirus Italia, 1.325 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 1.325 i nuovi casi di coronavirus in Italia contro i 1.400 di ieri.

I decessi odierni sono 37, ieri 52 le vittime.

200.315 tamponi eseguiti, ieri erano stati 203.173.

Il tasso di positività è dello 0,7%, stabile rispetto a ieri.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 4.249.755.

Dall’inizio dell’epidemia i morti in Italia sono stati 127.190.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 27 in meno, e sono ora 444.

Giù anche i ricoveri ordinari, 176 in meno rispetto a ieri, 2.888 in totale.

Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 3.247 in meno (ieri -4.051): i malati ancora attivi sono ora 98.608, per la prima volta sotto quota centomila dal 15 Ottobre 2020.

Aumentano dimessi e guariti che si attestano sui 4.023.957.

