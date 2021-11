Coronavirus Italia, 12.932 nuovi positivi: ecco i dati comune per comune

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.932 casi e 47 decessi.

Con 512.592 tamponi effettuati, il tasso di positività sale dal 2,2 di sabato al 2,5%.

Il numero dei contagi domenica scorsa era di 9.709.

In sette giorni è aumentato del 30%.

L’occupazione degli ospedali è in deciso aumento, con 14 posti in più in terapia intensiva (638 in tutto) e 138 nei reparti ordinari (4.964 in totale).

Il totale dei casi di positività dall’inizio dell’emergenza ha superato i cinque milioni (esattamente 5.007.818).a

