Coronavirus: la ministra Lamorgese denunciata per epidemia colposa. I dettagli

Forza Italia e Lega hanno presentato un esposto-denuncia contro la Ministra dell’Interno Lamorgese.

A presentarlo alla Procura di Agrigento, Angela Maraventano, commissaria della Lega Salvini premier, e Rosario Costanza, segretario di Forza Italia.

Nell’esposto, riportato dalla testata online “Open”, si legge:

“Migliaia di migranti arrivano sulla nostra isola.

In particolare si fa riferimento a quanto accaduto ieri, quando 26 persone sono arrivate autonomamente sull’Isola dei Conigli, la spiaggia più famosa dell’isola, fra anziani e bambini che pensavano di poter trascorrere una giornata in famiglia.

Non ci sono i dispositivi obbligatori per contrastare la diffusione del contagio Covid.

Bene sta facendo il Sindaco di Potenza a volere denunciare il ministro Lamorgese solo per avergli mandato 25 migranti risultati positivi al tampone.

Dobbiamo attendere le navi per trasferire i migranti o per la quarantena? Non è possibile.

Ci stanno uccidendo e stanno massacrando anni di duro lavoro che i lampedusani hanno fatto per riuscire solo a lavorare con il turismo.

Noi non possiamo più sopportare questa onda anomala di GIOVANI tunisini che non sono profughi ED APPARENTEMENTE TURISTI NEPPURE TANTO FAI DA TE che ci HANNO letteralmente INVASO (il maiuscolo è nel testo, ndr).

Lampedusa non può essere una valvola di sfogo che serve solo a chi dell’accoglienza fa un business.

Se proprio i porti devono essere aperti, sarebbe giusto che si prendano provvedimenti straordinari e non mantenere quelli ordinari, come se stessimo in un periodo normale”.

