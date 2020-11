Coronavirus, ministro Boccia: “Escluso lockdown totale come marzo”. I dettagli

Queste le dichiarazioni del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di ‘Carta Bianca’:

“Escludo che si possa fare un lockdown come quello di marzo e aprile.

Ma non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive, tra l’altro nel mese di Novembre che, come è noto, è un mese che si può prestare a interventi restrittivi.

Così come si è intervenuti in Calabria, Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta nei giorni scorsi, ci potrebbero essere interventi in altre Regioni’.

La data del 15 novembre non so dove sia uscita fuori… Non esiste questa data’.

Bisogna fare molta attenzione a tutto quello che si fa.

L’unica soluzione è il distanziamento sociale.

E’ un problema invece se si entra in casa… Anche qui, bisogna essere molto rigorosi.

Sulla Campania c’è un approfondimento che il ministero della Sanità.

Quando terminerà si tireranno le somme.

Vedo un grande senso di responsabilità da parte di Speranza e di De Luca.

Poi se ci saranno da fare nuove restrizioni, saranno fatte…”.

