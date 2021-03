Potenza, in provincia Vigile urbano positivo al Coronavirus. Ecco i dettagli

L’avanzare del contagio preoccupa i cittadini di Potenza e provincia.

Salgono i positivi anche a Lauria (PZ) dove il Sindaco, Angelo Lamboglia, nella serata di ieri ha dichiarato:

“Si comunica che in data odierna sono state registrate 4 positività su Lauria, tra cui rientra anche un vigile urbano per il quale è stato attivato il tracciamento e le relative azioni previste da protocollo.

Dunque il totale dei positivi sale a 53.

Si raccomanda di non abbassare la guardia e tenere bene in mente le azioni fondamentali a contenere il virus stabilizzando i contatti, evitando feste, incontri e circostanze a rischio dettate anche da contesti in cui il nostro popolo si distingue per solidarietà e vicinanza al prossimo.

NON SI VANIFICHI QUANTO FATTO FINO AD OGGI. NON MOLLIAMO”.

Auguriamo alle persone colpite una pronta guarigione.a

