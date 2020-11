Coronavirus Potenza: in questa scuola altre due classi in quarantena. Ecco l’avviso

Cresce la preoccupazione a Potenza per il diffondersi del Coronavirus.

Ad essere nuovamente interessata da casi di contagio è la Scuola Media Busciolano.

E’ stata disposta la sospensione in via cautelativa delle attività didattiche nelle Classi II C e III F Scuola Secondaria I grado.

Questo l’avviso del Preside, Prof. Rocco Telesca:

“OGGETTO: Sospensione attività didattiche Classi II C e III F Scuola Secondaria I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che due alunne delle classi II C e III F, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultate positive al tampone rapido e in attesa di conoscere il risultato dei tamponi molecolari del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Potenza

DISPONE

in via cautelativa la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi in oggetto per la giornata del 7 novembre 2020″.

