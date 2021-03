Coronavirus Potenza: “Mia mamma invalida ancora in attesa del vaccino, tutto tace”! La denuncia

Continuano anche su Potenza le vaccinazioni anti Covid-19, nonostante le avversità atmosferiche.

Diverse, però, le criticità segnalate.

Ecco quanto denuncia un nostro lettore alla Redazione:

“Buongiorno, mi chiamo Francesco Clementi e sono figlio di una mamma ultra ottantenne invalida al 100% non deambulante che ovviamente non si è potuta recare ad effettuare la prevista vaccinazione, effettuata ormai 3 settimane fa.

In quell’occasione la task force riferì che avrebbero dovuto organizzarsi per effettuarla a domicilio, ma ad oggi tutto tace.

Mentre proseguono ogni giorno quelle di enti e associazioni varie che, il Signore non me ne voglia, potrebbero tranquillamente aspettare.

Solo a Potenza sono oltre 1000 i disabili ancora in attesa, senza dimenticare tutti i soggetti fragili di ogni età (per vari motivi di salute), ancora in attesa.

Vi prego di volervi fare portavoce di questa mia richiesta di aiuto”.

Avete avuto anche voi lo stesso problema?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)