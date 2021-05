Coronavirus: questo Comune della provincia verso la revoca della zona rossa! Ecco le ultime notizie

In data 15 Maggio il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato l’ordinanza n.27 con la quale, a partire dal 16 maggio al 23 maggio, si disponeva la zona rossa anche nel Comune di Rivello (provincia di Potenza).

Ad oggi l’Amministrazione comunica:

“Condividiamo i dati aggiornati della situazione pandemica nel nostro Comune.

Registriamo oggi due nuovi positivi, familiari conviventi di positivi già accertati, nonché nove guariti.

Alla luce del trend positivo dei dati del contagio, ci è stato anticipato per le vie brevi che la task force regionale ritiene possibile il ritorno in zona gialla, per cui attendiamo nella giornata di domani l’ordinanza regionale di formale revoca della zona rossa nel Comune di Rivello.

Raccomandiamo come sempre, anche in considerazione del numero dei positivi attivi ancora presenti nel nostro territorio, la massima precauzione e il rispetto di ogni misura di sicurezza e di buon senso per limitare la diffusione del contagio e scongiurare nuove situazioni critiche”.

