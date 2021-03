Coronavirus, terapie intensive: anche in Basilicata “si intravedono piccoli segnali di rallentamento”. Il grafico

Spiega Nino Cartabellotta, Presidente e Direttore scientifico della Fondazione GIMBE, in base agli ultimi dati raccolti e analizzati dalla Fondazione:

“La terza ondata è partita a numeri troppo alti e ha determinato una rapida saturazione di ospedali e terapie intensive nella maggior parte delle Regioni ma ora negli ultimi 3-4 giorni s’intravedono piccoli segnali di rallentamento“.

Tra i dati raccolti e pubblicati dalla Fondazione Gimbe troviamo quello sulle terapie intensive: dopo un aumento costante, da tre giorni il numero di ingressi in terapia intensiva resta stabile.

Tuttavia questo, a detta di Nino Cartabellotta, rappresenta un “dato preliminare non ancora consolidato”.

Anche in Basilicata sembra assestarsi questo trend di stazionarietà degli ultimi giorni.

Infatti dopo un picco del 19% di ricoverati in Terapia Intensiva registrato il 15 Marzo 2021, secondo i dati pubblicati dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali siamo in data odierna al 16% di ricoverati rispetto ai posti letto disponibili.

In particolare, negli ultimi 4 giorni, oscilliamo tra il 15% e il 16% di ricoverati in Terapia Intensiva.

Sempre secondo il Presidente della Fondazione Gimbe questi primi segnali di rallentamento per tutte le Regioni italiane:

“potrebbero rappresentare l’inizio degli effetti delle nuove misure restrittive, che saranno ben visibili dopo 2-3 settimane dalla loro introduzione”.

Ecco il grafico per la Basilicata dell’andamento percentuale sull’occupazione di posti letto in terapia intensiva per contagio da Coronavirus.

La figura rappresenta l’andamento della percentuale di pazienti Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva rispetto ai posti letto disponibili per la Regione selezionata e per l’Italia.

Si segnala che i dati non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (per sesso, età, fattori di rischio) o per gravità di sintomi e condizioni cliniche, che possono determinare una diversa propensione alla ospedalizzazione e/o ricovero in terapia intensiva.

