Da Potenza al tetto del mondo: questo Quartiere in festa per Rebecca, esempio per i giovani. Complimenti!

Il Comitato di Quartiere di Rione Lucania desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito allo straordinario successo della Serata Evento del 4 febbraio 2026.

La grande partecipazione di pubblico ha trasformato l’iniziativa “Io ♥️ il mio quartiere” in una celebrazione autentica del senso civico, dell’impegno e dell’identità della nostra comunità.

Il Salone della Parrocchia San Giuseppe ha accolto una presenza calorosa e numerosa, confermando quanto il Rione Lucania sia un quartiere vivo, unito e profondamente legato ai valori della partecipazione e della solidarietà.

Un ringraziamento speciale va a Rebecca Caputo, campionessa mondiale WDSF di Danza Caraibica, orgoglio del nostro quartiere e esempio luminoso per i giovani.

La sua storia, nata tra le strade del Rione Lucania e arrivata sul tetto del mondo, ha emozionato e ispirato tutti i presenti.

La serata ha visto inoltre la premiazione di cittadini che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita sociale e culturale del quartiere: Tony Riskio, Pierluigi Lo Monte, Francesca Nolè, Giuseppe Catalano, Sandro Maiorella, Teresa Tancredi, Rossella Capobianco, Vincenzo Pergola, Francesco Potenza, Colucci Domenico, Carlo Trerotola.

Un doveroso ringraziamento è rivolto anche alle realtà associative premiate, che rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà, cultura e inclusione: Asd Santamaria Potenza, Fondazione Madre Teresa di Calcutta, Scuola di Musica “L. Buccico”, Cooperativa Sociale “Centostrade”, Associazione “Dopo di Noi”, Cooperativa Sociale “Rete Telematica”, Associazione “Vola”, Arci Basilicata, Avis Comunale Potenza, Magazzinisociali, Associazione “Ritorno alla vita”.

La manifestazione ha potuto contare sulla presenza delle maggiori autorità cittadine, tra cui:

– Il Sindaco di Potenza, Avv. Vincenzo Telesca;

– La Vice Sindaca, Avv. Federica D’Andrea;

– Assessori e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale;

– Il Presidente del Potenza Calcio: Donato Macchia;

– Numerose personalità del mondo dell’associazionismo, del volontariato e della vita civile cittadina.

La loro partecipazione ha confermato l’importanza dell’iniziativa e il valore del lavoro svolto dal Comitato di Quartiere.

Un ringraziamento particolare va al nuovo parroco della Parrocchia di San Giuseppe, Don Giovanni De Carlo, per la sua accoglienza, la disponibilità e la vicinanza dimostrata alla comunità in questa importante occasione.

La sua presenza ha contribuito a rendere la serata ancora più significativa.

Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alla memoria di Don Peppino Nolè, guida spirituale e punto di riferimento per generazioni.

La comunità ha voluto ricordarlo con affetto e gratitudine, consapevole dell’eredità profonda che ha lasciato nel cuore del Rione Lucania.

Non sono mancati nel corso della serata pensieri affettuosi a persone molto care al quartiere come Anna Giosa e a chi proprio in questo periodo è venuto a mancare come l’ex Medico del Quartiere Dott. Buchicchio Domenico e a Pietro De Angelis figura molto conosciuta ed apprezzata.

Un grazie sincero ai conduttori Orazio Colangelo e Teresa Tancredi che hanno accompagnato la serata con professionalità e calore, Pasquale Capobianco che ha curato l’evento e a tutti i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento.

Il Comitato di Quartiere Rione Lucania ringrazia ancora una volta tutti i partecipanti:

“la vostra presenza e il vostro entusiasmo sono la forza che ci spinge a continuare a costruire, insieme, una comunità più unita, attiva e solidale”.