Dal Prefetto visita istituzionale del nuovo Avvocato Distrettuale dello Stato, Maria Cira Sannino insediatasi alla guida della Avvocatura di Potenza. Auguri di buon lavoro

Questa mattina, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, nella sede del Palazzo di Governo, la visita istituzionale del nuovo Avvocato Distrettuale dello Stato, Maria Cira Sannino, recentemente insediatasi alla guida della Avvocatura di Potenza.

Una carriera giuridica di altissimo profilo quella dell’Avvocato Sannino, che, dopo la laurea con lode in Giurisprudenza conseguita, nel 1987, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, vince il concorso da Procuratore dello Stato, prestando servizio prima presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e, dopo due anni, presso quella di Napoli.

Nella sede partenopea prosegue il suo percorso professionale, anche dopo aver vinto, nel 1996, il concorso per Avvocato dello Stato.

Nel corso della carriera tratta, in sede contenziosa e consultiva, si occupa di numerose questioni di rilievo maturando una significativa esperienza in materia di appalti pubblici, antimafia, sanità e beni confiscati.

Ricopre, inoltre, incarichi di docenza e consulenza giuridica per Gestioni commissariali ed Amministrazioni locali.

L’incontro, che si è svolto in un clima di piena cordialità e collaborazione, è stato l’occasione per riaffermare la solidità del rapporto istituzionale tra Prefettura ed Avvocatura dello Stato e per affrontare i principali temi di comune interesse, con particolare attenzione al contenzioso amministrativo in materia di appalti, beni pubblici e misure di prevenzione, nonché al supporto giuridico nei procedimenti di maggiore complessità.

Le parole del Prefetto di Campanaro a conclusione dell’incontro:

“L’Avvocatura dello Stato rappresenta un presidio costituzionale strategico per la piena affermazione della legalità e la tutela dell’interesse pubblico sul territorio, in una cornice di leale collaborazione tra le istituzioni.

Sono certo che l’Avvocato Distrettuale Sannino, con la sua consolidata esperienza e le sue riconosciute competenze maturate nel corso della prestigiosa carriera, saprà essere un autorevole punto di riferimento nel sistema istituzionale dell’intera regione.

Desidero, infine, rivolgere un sentito ringraziamento all’Avvocato Domenico Mutino, per la lunga e brillante carriera al servizio delle istituzioni, dove ha sempre dato prova di grandi qualità umane e professionali”.