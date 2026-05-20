A Potenza la scuola entra in serra: laboratori e prodotti degli studenti in mostra

L’I.I.S. “Di Pasca – Fortunato” di Potenza invita studenti, famiglie e cittadini all’inaugurazione delle nuove serre geodetiche dell’istituto, che si terrà il 23 e 24 maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso Via dell’Europa Unita.

Nel corso delle due giornate sarà possibile visitare le strutture e partecipare a diversi laboratori didattici dedicati all’innovazione agricola e ambientale. Sarà inoltre possibile acquistare prodotti e piante realizzati dagli studenti all’interno della scuola.

Le nuove serre geodetiche, grazie alla loro particolare struttura a cupola, garantiscono elevata resistenza, un’ottimale distribuzione della luce e una notevole efficienza energetica, creando un ambiente ideale per le coltivazioni.

Le strutture rappresentano inoltre un esempio concreto di attenzione alla sostenibilità ambientale, essendo alimentate esclusivamente da energia solare e risultando completamente autosufficienti dal punto di vista energetico.

All’interno delle serre sono presenti due differenti sistemi di coltivazione innovativi:

– Idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo in cui le piante crescono utilizzando acqua e soluzioni nutritive, con un notevole risparmio idrico e un controllo più preciso della crescita.

– Acquaponica: sistema integrato che unisce coltivazione vegetale e allevamento ittico, creando un ecosistema naturale in equilibrio dove l’acqua viene continuamente riutilizzata.

L’evento rappresenta un’occasione per scoprire da vicino le attività laboratoriali e le nuove tecnologie utilizzate nella formazione degli studenti dell’Indirizzo Agrario dell’Istituto “Di Pasca Fortunato” di Potenza.