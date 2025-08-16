Danni da maltempo: ricerca persona, incendi, auto bloccate, soccorso a persona in mare e non solo! Ecco gli interventi dei Vigili del fuoco in provincia di Potenza

In data 15/08/2025 il Comando Vigili del Fuoco di Potenza è stato impegnato a gestire numerose chiamate di soccorso tecnico urgente, riconducibili principalmente alle precipitazioni atmosferiche di eccezionale intensità in zona di Banzi, Genzano di Lucania e Oppido Lucano, ad incendi di vegetazione in alcune località di Melfi, Lavello, Venosa e altri interventi tecnici.

Sempre a causa degli eventi meteorologici avversi, nei Comuni di Genzano di Lucania e Banzi dalle 16:00 circa numerosi interventi per:

recupero e messa in sicurezza di circa 10 autovetture bloccate nel fango nei pressi del ristorante “La Tartaruga”,

prosciugamento scantinati allagati,

rimozione alberi dalla sede stradale,

messa in sicurezza per fuga di gas metano da tubazione danneggiata in Corso Vittorio Emanuele (Genzano di Lucania);

intervento per frana sulla SP 169 con parziale compromissione della carreggiata;

A supporto delle squadre dei Vigili del fuoco sono stati impegnati impiego di squadre di Protezione Civile dei comuni limitrofi.

Nel Comune di Picerno in località Piano della Nevena, sempre per le avverse condizioni metereoligiche i Vigii del fuoco sono intervenuti per una ricerca di un anziana signora che aveva perso l’orientamento a seguito di un temporale.

Rinvenuta in buone condizioni dalla Polizia Locale di Picerno.

Nel Comune di Sant’Arcangelo alle ore 11:30 un incendio al piano terra di un’abitazione su due livelli, interessando cucina, bagno e parte del soggiorno.

Sul posto personale dei Vigili del fuoco della sede distaccata di Villa D’Agri e di Terranova del Pollino con 10 operatori e 4 automezzi.

A Maratea in localta Cersuta i Vigili del fuoco del Presidio Acquatico di Maratea sono intervenuti con la Guardia Costiera di Maratea per un soccorso a persona in mare.

L’intervento, coordinato dalla Capitaneria di Porto di Maratea, è valso per mettere in salvo 5 persone a bordo di un’imbarcazione in procinto di affondare.