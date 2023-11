Depuratore storico di Potenza: “patrimonio da conoscere e valorizzare”. Questo l’evento

Salvatore Iannarelli, presidente del Movimento d’impegno civico We Love Potenza, invita tutta la cittadinanza presso il Palazzo della Cultura (via Cesare Battisti) per il prossimo mercoledì 15 novembre, alle ore 17,30 in occasione di “IL DEPURATORE STORICO DI POTENZA, PATRIMONIO DA CONOSCERE E VALORIZZARE”.

L’evento si colloca a pieno titolo nell’ambito delle attività associative atte alla valorizzazione della storia e dei beni culturali, nonché archeologici, della nostra città.

Nel caso specifico si promuove una struttura che rientra nell’archeologia industriale del capoluogo, primo esempio italiano nel campo della depurazione delle acque luride.

L’iniziativa principierà con i saluti del sindaco di Potenza Mario Guarente e l’introduzione del dott. Enzo Fierro, operatore culturale.

Ai lavori parteciperanno il prof. Salvatore Masi dell’Università degli Studi della Basilicata, l’ ing. Salvatore Gravino di Acquedotto Lucano, il dott. Pasquale di Leo di Retail Building e la dott.ssa Luigina Tomay – Soprintendenza ABAP Basilicata.a

