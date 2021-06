Docenti esiliati: la petizione della lucana Filomena Pinca arriva in Commissione europea! Ecco i dettagli

Il 17 Giugno la lucana Filomena Pinca è stata audita in Commissione Europea in merito alla Petizione n. 1233 del 2017 sulla presunta disparità di trattamento legata alla legge 107, cosiddetta “Buona Scuola”.

La petizione è stata firmata da 23.000 docenti.

Ricordiamo che Pinca, il 2 Maggio 2016 in merito alla Legge 107/2015 aveva contestato l’allora Premier Matteo Renzi presso il Teatro Duni di Matera.

Come sostenuto dalla stessa Pinca la legge 107 di riforma prevedeva la divisione in fasi e i docenti di conseguenza sono stati impiegati non in base al criterio meritocratico bensì “utilizzando un algoritmo orwelliano”.

Ha affermato in proposito:

“È stata una vera e propria lotteria in cui il più fortunato che non aveva mai svolto una supplenza come docente ha vinto un posto sotto casa mentre il docente con esperienza è stato inviato a 1000 km di distanza dalla propria residenza”.

Adam Pokorny della Commissione Ue ha sostenuto che la disparità descritta non rientra nel campo di azione europea.

La petizione resta comunque aperta e Bruxelles manderà una lettera al Ministero dell’Istruzione italiano, chiedendo interventi risolutivi a protezione dei 23.000 docenti coinvolti per impedire che situazioni analoghe possano verificarsi in futuro.a

