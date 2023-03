“È un grande onore ospitare a Potenza il Presidente Mattarella in un evento così importante”. Ecco il programma della giornata

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’Università degli Studi della Basilicata celebrerà l’apertura del suo quarantesimo anno accademico: la cerimonia d’inaugurazione si svolgerà il 6 marzo 2023 a Potenza, nell’Aula Quadrifoglio del Polo universitario del Francioso.

E’ quanto è emerso oggi, nel capoluogo lucano, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Unibas a cui ha partecipato il Rettore, Ignazio Marcello Mancini, il Direttore Generale dell’Unibas, Andrea Putignani, i Prorettori al public engagement, Nicola Cavallo, alla didattica, Patrizia Falabella, e alla ricerca, Angelo Masi, il sindaco e il vicesindaco di Potenza, Mario Guarente e Michele Napoli, il vicario Comandante della Polizia locale, Vincenzo Manzo e il responsabile della Protezione Civile comunale, Giuseppe Brindisi.

Una rappresentanza della comunità accademica e i Rettori ospiti comporranno il corteo accademico che precederà l’ingresso, alle ore 11:00, del Presidente della Repubblica nell’Aula.

Il coro UniversaMusica e un ensemble di musicisti dei Conservatori di Potenza e Matera accoglierà il Presidente, Sergio Mattarella, con l’Inno Nazionale l’Inno Europeo.

Il Magnifico Rettore, Ignazio Marcello Mancini terrà il discorso inaugurale, che sarà preceduto dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Seguiranno gli interventi:

del Presidente del Consiglio degli studenti, Davide Di Bono,

della Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ateneo, Antonella Racioppi,

la testimonianza dell’attivista per i diritti umani e digitali, Pegah Moshir Pour, su “Università è Libertà”.

Il professor Fabrizio Caccavale terrà la Prolusione su “La robotica: un ponte fra mondo digitale e mondo fisico” .

Al termine, il Magnifico Rettore proclamerà l’apertura dell’anno accademico 2022-2023.

La cerimonia andrà in onda in diretta streaming sui canali social dell’Ateneo.ù

Ha spiegato il Rettore:

“L’inaugurazione dell’anno accademico è un momento particolarmente importante nella vita dell’Ateneo, perché riafferma il senso di comunità tra tutte le componenti dell’Università e tra l’Ateneo e il suo Territorio.

L’inaugurazione del quarantennale sarà un evento solenne e significativo, che ci indurrà a riflettere sul senso della nostra storia e a rilanciare il progetto immaginato con lungimiranza quarant’anni fa, quando l’Università degli Studi della Basilicata fu istituita grazie alla legge 219 del 14 maggio 1981, la legge organica sulla ricostruzione dei territori disastrati dal terremoto del 23 novembre 1980, dando corpo alle numerose istanze di cui si era a lungo fatta portatrice l’intera società lucana, nelle sue principali componenti politiche, culturali e sociali.

A nome di tutta la comunità accademica lucana ringrazio sentitamente il Presidente della Repubblica per aver accolto il nostro invito a prendere parte all’apertura dell’anno accademico 2022-2023, nel quarantesimo anniversario dell’istituzione del nostro Ateneo.

La presenza del Presidente Mattarella, che ci onora profondamente, è motivo di grande orgoglio e ci dà il segno tangibile della vicinanza dello Stato all’Ateneo e ai cittadini della Basilicata”.

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha invece evidenziato che:

“è un grande onore ospitare a Potenza il Presidente Mattarella in un’occasione così importante per l’Università, per la comunità cittadina e per l’intera regione.

Dopo 23 anni torna, in veste diversa, nel capoluogo lucano e la sua presenza ha per noi un significato estremamente profondo.

Potenza vuole guardare con fiducia al futuro, attraverso gli occhi dei giovani professionisti che in questo ateneo si formano da 40 anni e, poter ricevere oggi la visita del Capo dello Stato e ascoltare il suo messaggio, rappresentano il modo migliore per farlo”.

Quanti lo desiderassero potranno seguire la diretta nell'Aula Magna del Campus di Macchia Romana a Potenza e nell'Aula Magna del Campus Lanera di Matera.

