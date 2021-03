Emergenza Coronavirus Basilicata: 134 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 28.03.2021.

Report dati processati in data 27 Marzo 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.200

Test antigenici totali 12.051

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 159

Tamponi negativi n. 1.041

RICOVERATI N. 171

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 58

DECESSI TOTALI N. 3

Melfi

Potenza

Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 159

134 positivi residenti:

1 Atella

4 Avigliano

4 Banzi

1 Baragiano

2 Bella

6 Bernalda

1 Chiaromonte (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Forenza

2 Grassano

7 Lavello

2 Maratea

1 Maschito

17 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

2 Montescaglioso

1 Nova Siri

8 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Montemilone)

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

6 Pignola

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Venosa)

6 Policoro

8 Pomarico

17 Potenza

1 Rapolla (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Rionero in Vulture

4 San Fele (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

3 Tito

1 Tramutola

2 Trecchina

8 Venosa

2 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 14

1 Puglia (domiciliato a Matera)

13 Nazionalità varie (domiciliati a Corleto Perticara)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 11

11 Puglia

GUARITI TOTALI N. 58

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 57

2 Avigliano

1 Francavilla in Sinni

1 Lagonegro

2 Lauria

7 Maratea

2 Matera

3 Melfi

1 Oppido Lucano

1 Pisticci

14 Policoro

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Savoia di Lucania)

8 Rionero in Vulture

2 Rivello

5 Stigliano

1 Trecchina

3 Vaglio di Basilicata

Guariti non residenti e domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

1 Campania (domiciliato a Maratea)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.572

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.401

DECEDUTI RESIDENTI N. 422

GUARITI RESIDENTI N. 13.664a

a

