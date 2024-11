“Per quanto riguarda la mensa scolastica, a partire da martedì, forniremo l’acqua in bottiglia, con oneri a carico dell’Amministrazione comunale“.

Lo fa sapere il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, che aggiunge:

“In attesa di conoscere le misure regionali a riguardo, anche in ordine ad un altro tema posto in rilievo, vale a dire quello dei ristori per le attività economiche, abbiamo deciso di intervenire per non gravare ulteriormente sui cittadini”.