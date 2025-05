Ennesimo incidente sulla strada Potenza – Melfi: purtroppo una donna ha perso la vita

“E’ vergognoso! Quanto dovremmo aspettare per vedere delle opere infrastrutturali compiute con strade sicure e percorribili in Basilicata?”.

Lo afferma Giuseppe Palumbo Segretario Provinciale UGL Potenza, rivolgendosi all’intera classe politica regionale e nazionale affinché “dia – scrive – risposte operative con fatti ai fabbisogni dei cittadini.

Ancora l’ennesimo incidente sulla strada Potenza – Melfi nei pressi dell’uscita di Melfi.

Uno scontro frontale tra due autovetture in cui una donna ha perso la vita e un’altra persona, rimasta ferita, è stata trasportata in codice giallo al San Carlo.

Intervenuta anche un’eliambulanza.

Al momento la strada è chiusa in tutti e due i sensi di marcia.

Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia stradale.

Diciamo basta a ciò e vorremmo che ognuno si assumesse la propria responsabilità, non c’è campagna elettorale che mantenga a questi drammi, si incominci seriamente a prendere in esame la questione viaria della Basilicata, dando ai cittadini una risposta veloce per evitare altre vittime della strada”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.