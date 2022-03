Expo Dubai: la Basilicata esempio unico dal punto di vista energetico! I dettagli

Dal punto di vista energetico la Basilicata ha sicuramente molto da raccontare e lo farà anche in un contesto internazionale come Expo Dubai: l’esposizione universale in corso nella città degli Emirati Arabi Uniti che ospita, tra gli altri, il Padiglione Italia in cui espongono quindici Regioni italiane.

La Basilicata è rappresentata dai suoi cinque Cluster tecnologici, nati per dare piena attuazione alla Strategia di specializzazione intelligente, in linea con la politica nazionale ed europea.

Il Cluster Energia Basilicata ETS, in concerto con gli altri quattro Cluster della Regione, Sviluppo Basilicata e APT, parteciperà, con una delegazione dei suoi rappresentanti istituzionali e delle aziende associate, ad un importante evento in programma il prossimo 24 marzo per esporre i progetti, le tecnologie e gli avanzamenti nelle conoscenze che riguardano il tema della risorsa acqua in Basilicata.

Il presidente del Cluster Energia, Luigi Marsico, ha detto:

“Il futuro dell’energia ci vede tutti impegnati nell’uso consapevole e razionale delle risorse naturali e la Basilicata appresenta un unicum nel settore energetico.

Nel 2021 ha fornito il 73 per cento della produzione nazionale di gas naturale, il 91 per cento della produzione di greggio e il 100 per cento di Gpl, contribuendo più di qualsiasi altra regione alla produzione nazionale di idrocarburi estratti onshore.

La Basilicata, però, è anche la seconda nazione italiana per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed ha già raggiunto l’autosufficienza elettrica.

Non è un caso che l’energia sia una delle aree individuate dalla Regione Basilicata nell’ambito dell’attuazione della S3.

Il Cluster Energia si pone come anello di congiunzione tra ricerca ed impresa, in qualità di aggregatore lucano degli attori che operano nel settore energetico.

Ad oggi il Cluster annovera circa 60 soggetti tra centri di ricerca e imprese, svolgendo il compito di coordinamento tra ricerca pubblica e privata, mettendo in connessione la ricerca e i nuovi fabbisogni delle imprese”.

L’evento in programma a Dubai rappresenta una importante vetrina in quanto riunirà esperti, istituzioni scientifiche regionali, nazionali e internazionali, Ong, centri di ricerca e imprese.

