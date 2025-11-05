Favorire la mobilità sostenibile anche nei comuni del potentino: l’iniziativa, senza oneri per la pubblica amministrazione

Poste Italiane promuove in Basilicata il piano per l’installazione di colonnine di ricarica negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali.

L’iniziativa è stata illustrata a Potenza, presso la Sala consiliare della Regione Basilicata, in un incontro a cui hanno preso parte:

Gerardo Larocca, presidente di Anci Basilicata;

Vincenzo Telesca, sindaco di Potenza;

Francesco Disalvo, direttore della filiale di Potenza;

Marco Giannelli Savastano, responsabile relazioni istituzionali area Sud;

i sindaci dei Comuni delle province di Matera e Potenza.

Undici le colonnine già installate nella provincia.

Due sono state già attivate a Trecchina, una a Tito, una a Lauria e una a Chiaromonte.

L’installazione di colonnine di ricarica per i mezzi elettrici, completamente a carico dell’azienda e senza alcun onere per le amministrazioni, contribuirà a favorire la mobilità sostenibile: uno degli obiettivi del progetto Polis, nato per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti, riducendo le distanze tra la pubblica amministrazione e le piccole comunità.

Afferma Larocca, presidente di Anci Basilicata e sindaco di Brindisi Montagna:

“Anci Basilicata sostiene con convinzione l’iniziativa promossa da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis, che rappresenta una grande opportunità per i piccoli Comuni della nostra regione.

È un segnale positivo di collaborazione istituzionale che rafforza il legame tra Poste Italiane e i Comuni, offrendo nuove occasioni di crescita e innovazione per le nostre comunità”.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e aggiornamento sullo stato di attuazione del Progetto Polis, che mira a valorizzare il ruolo degli uffici postali come sportelli di prossimità per i cittadini e le amministrazioni locali.

Particolare interesse è stato manifestato anche per le opportunità legate all’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nei Comuni lucani, un intervento che contribuisce concretamente a promuovere la mobilità sostenibile e lo sviluppo di infrastrutture verdi sul territorio.

Durante l’incontro Poste Italiane ha fatto il punto sui risultati raggiunti sul territorio grazie a Polis.

In 45 uffici postali dei comuni potentini è già possibile chiedere i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno e tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Disponibili anche i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Poste Italiane ha attivato una casella e-mail che può essere utilizzata dalle amministrazioni locali che intendono richiedere, senza alcun onere, l’installazione delle colonnine di ricarica: piccolicomuni@posteitaliane.it.