Forte vento a Potenza e provincia: alberi caduti e coperture staccate di fabbricati! Le foto

Continuano i disagi dovuti al vento forte.

Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, stanno intervenendo in tutta la provincia di per la caduta di alberi, rimozione ostacoli su sede stradale e per coperture di fabbricati divelti.

I comuni maggiormente interessati sono:

Avigliano

Melfi

Tolve

Rotondella

Terranova del Pollino.

Proprio in quest’ultimo comune è stato divelto dal forte vento la copertura di un fabbricato non abitato.

I Vigili del fuoco, sono intervenuti con una autopompa e cinque uomini, ed una autovettura con Funzionario per la verifica tecnica, sul posto anche l’ufficio tecnico del comune di Terranova.

Altre immagini si riferiscono all’intervento svolto alle ore 12.10 circa in via Carlo Bò a Potenza.

Sul posto la Polizia Locale.

Queste tutte le foto.