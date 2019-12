Fortissimo vento a Lauria e crollo del tetto: grave una 28enne! I Vigili del Fuoco di Potenza con 25 uomini e 7 automezzi…

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con venticinque uomini e sette automezzi, la scorsa notte a partire dalle ore 20.00 circa, sono stati impegnati a causa del forte vento, nel Comune di Lauria in Provincia di Potenza.

Il forte vento, ha provocato il distacco di parte della copertura del palazzetto dello sport “Palalberti” a Lauria (Pz), il materiale è stato proiettato su un fabbricato adiacente adibito a palestra provocando il crollo di una parete perimetrale e di parte

della copertura, ferendo sei persone di cui tre in modo grave.

Di queste, tre sarebbero state trasportate in codice rosso al “San Carlo” di Potenza, insieme ad una 28enne di Lauria, la più grave, che sarebbe arrivata in stato di coma.

Gli altri sono invece stati ricoverati in codice giallo presso l’ospedale di Lagonegro.

I Vigili del fuoco, hanno provveduto al recupero delle persone coinvolte dal crollo con l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici, consegnando i feriti al personale sanitario presente sul posto.

Continua l’opera dei Vigili del fuoco effettuando verifiche tecniche per la messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e personale Sanitario.

Inoltre, a causa delle avverse condizioni meteo, e considerate le previsioni, in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per la giornata di oggi, Sabato 14 Dicembre.

Precisa una nota:

“Si fa presente che le scuole infanzia e primarie risultano normalmente già chiuse. Quindi l’ordinanza sindacale (n. 84) prevede la chiusura delle scuole medie inferiori e superiori (IC Lentini, IC Giovanni XXIII, ISIS Ruggiero e ISIS Miraglia ed asilo nido”.